Мирът в Украйна трябва да стъпва върху Устава на ООН, заяви Георг Георгиев

“Решенията за постигане на мир в Украйна трябва да стъпват на основните принципи на Устава на ООН като суверенитет, независимост и териториална цялост”, заяви външният министър Георг Георгиев, който участва в неформална видеоконференция на първите дипломати от ЕС, посветена на войната между Русия и Украйна, съобщават от пресцентъра на външното ни ведомство.

В началото външният министър на Украйна Андрий Сибига отчете напредъка по преговорите по американския план за мир.

Според Георгиев за постигането на трайни решения е необходимо участието и съгласието както на Украйна, така и на ЕС и държавите членки, като с това трябва да продължи и подкрепата за Украйна.

Министрите обсъдиха последните развития, подкрепата за усилията на САЩ, както и ролята и интересите на ЕС за постигане на траен, справедлив и цялостен мир в Украйна. Бяха коментирани и възможностите, и различните инструменти за подпомагане на Украйна, както и за продължаване на санкционния натиск върху Русия.