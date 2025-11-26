РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Министерският съвет увеличи с 26 млн. лв. капитала на "Напоителни системи"

Министерският съвет (МС) увеличи с над 26 милиона лева капитала на държавната фирма „Напоителни системи“.

Парите са за възстановяване на помпената станция на язовир „Пясъчник“. 

Одобрени са и над 17 милиона лева за общините – за нови сгради на детски градини, училища и спортни площадки. 

Част от парите са за инвестиционни проекти на общините Пловдив, Петрич и Марица.

От 1-ви декември Малина Крумова няма да бъде председател на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.  Правителството я освободи от длъжността и определи заместника ѝ Бойко Рановски да управлява временно агенцията до назначаването на титуляр на поста.

И още: Правителството промени Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване на обучението за защита на Отечеството.

С поправките се създава механизъм – всяка година да бъдат обновявани учебните теми, по които се обучават учениците от средните училища. Това ще позволи съдържанието да бъде в крак със съвременните предизвикателства и изисквания, включително да бъдат използвани съвременни електронни платформи, презентации и методически указания. 

