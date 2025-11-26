Полша планира флотилия от дронове за защита на железопътните линии от саботажи

Полша обмисля да разположи дронове, за да защити железопътната си мрежа и електроцентралите от саботаж, след експлозията на железопътна линия, за която премиерът Доналд Туск обвини Русия. Полският министър на държавните активи Войчех Балчун заяви, че могат да бъдат създадени „специални зони“ около инфраструктурата, включително и петролни рафинерии, където разрешени от държавата дронове ще наблюдават наземната активност и евентуално ще свалят вражески безпилотни апарати.

„Ако имаме технология за дронове, сега трябва да използваме тази технология, за да защитим критичната си инфраструктура“, каза Балчун в интервю. И отбеляза, че ​​железопътният инцидент „има голямо влияние върху решенията за сигурност, които трябва да бъдат взети.“

Полски пътнически влак беше принуден да спре аварийно този месец, заради повредени от взривно устройство релси. Въпреки че нямаше пострадали, Туск определи експлозията като „безпрецедентен акт на саботаж“, предназначен да дерайлира влак и да вземе множество жертви.

Железопътната атака е промяна в хибридните атаки срещу Полша след нареденото от Москва пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 година. Варшава подкрепя Киев, по-специално като доставя оръжия и действа като логистичен център за прехвърляне на военно оборудване от други съюзници от НАТО.

След експлозията на релсите Туск повиши нивото на тревога за сигурност по отношение на рисковете от терористични действия по цялата железопътна инфраструктура и около 5000 полицаи бяха изпратени да подсигурят железопътната мрежа.

Балчун е бивш транспортен директор, ръководил полския железопътен товарен оператор, и е бил също главен изпълнителен директор на украинската държавна железопътна компания между 2016-а и 2017 година. Той похвали Киев, че е успял да поддържа влаковете в движение въпреки тежките руски атаки.

„Украйна е доказателство, че технологията на дроновете е абсолютно решаваща; ние наблюдаваме техния опит и имаме някои заключения, които можем да използваме на наша територия“, коментира Балчун.

На 24 ноември полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че Варшава „работи по голяма програма, свързана с борбата с дронове“. Без да разкрива подробности за плана, министърът прогнозира, че той ще послужи като „модел за други страни“.

Миналата седмица полските прокурори обвиниха двама украински граждани, за които се твърди, че са работили за руското разузнаване, в железопътния саботаж. Полските власти заявиха, че и двамата са избягали в Беларус, след като са извършили атаката по линията, която свързва Варшава с източния град Люблин и съседна Украйна. Единият от тях вече е бил осъден задочно през май за предишни актове на саботаж от украински съд.

Междувременно, трети украинец беше задържан в Полша и беше обвинен също на 24 ноември, че е наблюдавал околностите на железопътната линия по нареждане на двамата основни заподозрени.

Москва отрече участие в експлозията на железопътната линия, като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „русофобията процъфтява“ в Полша.

Министерството на Балчун ръководи PGZ – държавната отбранителна компания, която доминира в полското военно производство. Дъщерните дружества на PGZ са разработили два вида дронове, наречени Orlik и Wizjer, които имат сензори с възможност да локализират взривни устройства, дори когато са заровени в земята.

Балчун каза, че пускането на такива дронове вероятно е можело да помогне за предотвратяването на железопътния саботаж през този месец. Въпреки това, „последващата реакция на полицията и тайните служби беше абсолютно правилна“, допълва той.