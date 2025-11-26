РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Три компании са изразили желание да закупят активи на „Лукойл“ в Румъния

бизнес задължения

Три компании са изразили желание да придобият всички активи на „Лукойл“ в Румъния, включително нефтената рафинерия Petrotel Lukoil в Плоещ – третата най-голяма рафинерия в Румъния. Това обяви румънският министър на енергетиката Богдан Иван.

По-рано hotnews.ro съобщи, че потенциални купувачи на активите на руската нефтена компания в северната ни съседка са изразили желание да закупят само мрежата от бензиностанции, тъй като рафинерията е остаряла и изисква финансови инвестиции.

„В момента три компании са изразили намерение да закупят активи на „Лукойл“ в Румъния, включително рафинерии и мрежа от бензиностанции, и

водят директни преговори с концерна от няколко седмици.

Румъния министърът на енергетиката Богдан Иван Bogdan-Gruia_Ivan

Уведомени сме за това, във връзка сме с тях и тази сделка между частни компании е на път да бъде парафирана“, каза министърът на енергетиката Богдан Иван, говорейки на Румънската международна енергийна конференция, цитиран от информационната агенция Agerpres.

Министърът отказа да разкрие подробности за преговорите или списъка на участниците, тъй като това би нарушило „поверителността на търговските предложения на трите компании“. Той подчерта, че

компании от Румъния, ЕС и Съединените щати са заинтересовани от придобиването на активите.

Реtrоtеl Lukоіl e coбcтвeнocт нa Lіtаѕсо – peгиcтpиpaнoтo в Швeйцapия тъpгoвcĸo дpyжecтвo нa pycĸия пeтpoлeн гигaнт „Лyĸoйл“, чиято собственост е и „Heфтoxим“ в Бypгac. Lukоіl Rоmаnіа имa 320 бeнзинocтaнции в Румъния.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи петролната компания „Лукойл“ и нейните дъщерни дружества в нов пакет от американски санкции.

Както впоследствие подчерта руският президент Владимир Путин, новите ограничения на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Путин също така заяви, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва, който „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.