Три компании са изразили желание да придобият всички активи на „Лукойл“ в Румъния, включително нефтената рафинерия Petrotel Lukoil в Плоещ – третата най-голяма рафинерия в Румъния. Това обяви румънският министър на енергетиката Богдан Иван.

По-рано hotnews.ro съобщи, че потенциални купувачи на активите на руската нефтена компания в северната ни съседка са изразили желание да закупят само мрежата от бензиностанции, тъй като рафинерията е остаряла и изисква финансови инвестиции.

„В момента три компании са изразили намерение да закупят активи на „Лукойл“ в Румъния, включително рафинерии и мрежа от бензиностанции, и

водят директни преговори с концерна от няколко седмици.

Уведомени сме за това, във връзка сме с тях и тази сделка между частни компании е на път да бъде парафирана“, каза министърът на енергетиката Богдан Иван, говорейки на Румънската международна енергийна конференция, цитиран от информационната агенция Agerpres.

Министърът отказа да разкрие подробности за преговорите или списъка на участниците, тъй като това би нарушило „поверителността на търговските предложения на трите компании“. Той подчерта, че

компании от Румъния, ЕС и Съединените щати са заинтересовани от придобиването на активите.

Реtrоtеl Lukоіl e coбcтвeнocт нa Lіtаѕсо – peгиcтpиpaнoтo в Швeйцapия тъpгoвcĸo дpyжecтвo нa pycĸия пeтpoлeн гигaнт „Лyĸoйл“, чиято собственост е и „Heфтoxим“ в Бypгac. Lukоіl Rоmаnіа имa 320 бeнзинocтaнции в Румъния.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи петролната компания „Лукойл“ и нейните дъщерни дружества в нов пакет от американски санкции.

Както впоследствие подчерта руският президент Владимир Путин, новите ограничения на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Путин също така заяви, че санкциите представляват неприятелски акт срещу Москва, който „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“.