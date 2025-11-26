РЕГИСТРИРАЙ СЕ
С жива верига протестиращите срещу бюджета за 2026 г. спират депутатите от ресорната комисия

Събралото се множество срещу приемането на бюджета за 2026 г. чинно изгледа и изслуша извънредното заседание на бюджетната комисия, излъчвано на видеокран пред сградата на парламента.

Депутатите от комисията по бюджет и финанси приеха на второ четене законопроекта за бюджета на ДОО за 2026 г. и на НЗОК за догодина, отхвърляйки всички предложения на опозицията.

След приключването на заседанието организаторите на протеста призоваха множеството да направи жива верига пред парламента и да блокира излизащите депутати от сградата.

img 20251126 195142 resized 20251126 075850403

Очаквайте подробности.

