Прокуратурата погна 17-годишен за умишлено убийство в „Студентски град“

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 17-годишен украински гражданин за умишлено убийство и постанови да бъде задържан за срок до 48 часа, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Според обвинението непълнолетния М. Р., в столичния квартал „Студентски град“ умишлено наръгал Я. К., който починал вследствие на голяма кръвозагуба въпреки оказаната му медицинска помощ.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо обвиняемия.

