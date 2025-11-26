Saudi Aramco е избрал Citigroup да помага за продажбата на дял в петролни терминали

Saudi Aramco („Арамко“) е избрала Citigroup („Ситигруп“) да помага за организирането на потенциална продажба на дял в бизнеса си за износ и съхранение на петрол на стойност няколко милиарда долара, твърдят запознати с въпроса лица. Американската инвестиционна банка е била предпочетена в проведения през последните дни подбор на предложения, в който са се включили и няколко други кредитори от Уолстрийт, допълват пожелалите анонимност източници. Мандатът е своеобразна победа за „Ситигруп“, чийто главен изпълнителен директор Джейн Фрейзър положи сериозни усилия да спечели бизнес от големи корпорации и държавни фондове в Близкия изток.

„Арамко“ използва „Джей Пи Морган Чейз“ като консултант по продажбите при предишни сделки с дялове в своята инфраструктура от нефтопроводи и газопроводи. Очаква се саудитският петролен гигант да даде официален ход на последната продажба още следващата година и е вероятно да привлече интереса на големи инфраструктурни фондове, отбелязват добре информираните субекти. Дискусиите са в ранен етап и все още не са взети окончателни решения за времето или структурата на сделката, допълват те.

Представители на „Ситигруп“ са отказали коментар на новината, а „Арамко“ не е взел отношение по нея.

Целта на саудитския петролен конгломерат е да набере милиарди долари от такава продажба, твърдят източниците. Плановете са част от по-широката стратегия на „Арамко“ за продажба на редица активи, включително и част от портфейла си от недвижими имоти.

Цените на черното злато са намалели с около 16% през тази година и макар че въздействието на този спад върху печалбите на „Арамко“ да е смекчено от по-високия добив, компанията е отложила някои проекти и иска да продаде активи, за да освободи пари за инвестиции.

Сделките, които се разглеждат в момента, биха отбелязали стъпка напред спрямо предишни транзакции, насочени към дялове в тръбопроводната инфраструктура.

Основните съоръжения за съхранение и износ на петрол на „Арамко“ се намират в Рас Танура в Персийския залив, а компанията има подобни терминали и на Червено море. В международен план, саудитският петролен гигант притежава дялове в продуктови терминали в Холандия и отдава под наем складове за суров петрол и петролни производни в основни търговски центрове в Египет и в Окинава в Япония.

По-рано тази година група под ръководството на „Блек рок“ подписа договор за наем на стойност 11 милиарда долара за съоръжения, обслужващи газовия проект Jafurah на „Арамко“ в Саудитска Арабия.

В 14.37 ч. българско време на 26 ноември суровият петрол сорт „Брент“ за доставка през януари 2026-а се търгуваше за 62.31 щ. долара за барел.