Очакванията са 2025 г. да приключи с ръст на цените на жилищата между 15 и 20%

Данните на Агенцията по вписванията показват ръст от 17.2% на вписаните сделки в София през третото тримесечие – общо 9238 сделки. Но това са данни за вписани сделки. При нови сключени сделки картината е различна – регистрира се около 30% спад, отбелязват от BULGARIAN PROPERTIES в свой анализ за жилищния пазар в София през третото тримесечие.

За това до известна степен допринася и фактът, че част от търсенето се изнася към близките населени места, където цените са по-достъпни.

Достъпност на жилищата: Връщане към нивата от 2018–2019 г.

Коефициентът на достъпност, изчисляван от BULGARIAN PROPERTIES – показващ колко средни заплати са нужни за 1 кв. м жилищна площ – достига 1.3 за третото тримесечие. Това е ниво от 2018-2019 г., което сигнализира известно влошаване на достъпността.

Средната заплата в София е 3474 лв., което означава, че за 1 кв. м жилище е необходима 1.3 месечна заплата. За сравнение – през 2008 г. бяха нужни цели 3.4 заплати.

Макар достъпността да остава сравнително добра, намалената активност подсказва, че пазарът може би е достигнал до моментен „таван“ в цените.

Типове имоти: Тристайните почти изравняват двустайните

През третото тримесечие делът на тристайните апартаменти достига 42%, почти изравнявайки се с двустайните. Това се дължи главно на недостига на двустайни жилища в новите проекти – в много сгради този тип апартаменти са разпродадени още в начална фаза на строителство, посочват от BULGARIAN PROPERTIES.

Също, така активни на пазара са основно купувачите за собствено ползване, които търсят по-големи жилища, докато инвеститорите, които предпочитат двустайни апартаменти, реализираха покупките си още в началото на годината.

Банково финансиране: Лихвите остават ниски

Данните на БНБ сочат, че средният лихвен процент по жилищните кредити продължава да се задържа на ниски нива и през третото тримесечие достига 2.46 процента.

Прогнозите на банковия сектор са лихвите да останат ниски и през следващите години, което внася стабилност и спокойствие на пазара.

Същевременно, през цялата 2025 г. новоотпуснатите жилищни кредити бележат ръстове от около и над 30% на годишна база. Тенденция, която наблюдаваме за поредна година и която е един от факторите, заедно с растящите доходи и очакването на еврото, допринасящи за ускореното развитие на жилищния пазар.

Перспективи: Пазар, който чака еврото

Към момента и купувачи, и продавачи са в период на изчакване, фокусирани върху предстоящото въвеждане на еврото.

Очакванията ни са 2025 г. да приключи с ръст на цените между 15% и 20%, в контекст на няколко последователни години с подобни двуцифрени увеличения, отбелязват от BULGARIAN PROPERTIES.

Влизането в еврозоната само по себе си не предполага подобни ценови скокове, но страховете по темата, икономическата среда и усещането за несигурност, както и макрофакторите, които влияят позитивно на пазара – лихви по кредитите, достъпност на банково финансиране, растящите доходи и други, доведоха до текущото поскъпване.

След началото на 2026 г. се очаква преосмиляне в поведението на продавачите, тъй като много от тях в момента са на пазара само, за да „тестват“ дали той ще приеме високите им очаквания, подчертават от BULGARIAN PROPERTIES.

С премахването на този психологически фактор вероятно ще настъпи повишение на предлагането, което от своя страна ще нормализира и ценовия ръст през следващите години.

