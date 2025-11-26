Законопроектът за Бюджет 2026 на ДОО беше приет на второ четене от бюджетната комисия

Законопроектът за бюджет за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. бе приет на второ четене от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета за ДОО е предвиден да бъде 15.26 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет – 6.33 млрд. евро – за пенсии и добавки към тях, и парични обезщетения и помощи за сметка на държавния бюджет – 267.2 млн. евро, и за покриване на недостига от средства – 6.06 млрд. евро.

В проектобюджета е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата за страната до 620.20 евро.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620.20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2352 евро.

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се увеличава с 2 процентни пункта, предвижда проектът.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли 2026 г. с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО или т.нар „швейцарско правило“. По предварителни данни този процент се очаква да бъде между 7 и 8 процента.

В законопроекта е предвидено

повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322.37 на 346.87 евро.

А максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от тази година – 1738.40 евро.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9.21 евро, както и максималният дневен размер – 54.78 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари от 398.81 евро (780 лв.) на 460.17 евро.

Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Комисията по бюджет и финанси, която първоначално беше насрочена за 14:15 ч., бе свикана днес извънредно в 12:20 часа – по време на почивка на народното събрание. Но заседанието започна по същество след близо 2 часа спорове между депутатите, свързани с изместването на началния час.