Законопроектите за бюджетите на ДОО и на НЗОК влизат за окончателно разглеждане в комисия

Проектът на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) влизат в бюджетната комисия в парламента за второ четене. Ключовата реформа, която се прави с тях е вдигането на вноската за фонд „Пенсии“ с 2 процентни пункта, което засяга всеки работещ служител извън държавната администрация, чиито осигурителни вноски се покриват от държавата.

Разглеждането на двата малки проектобюджета на второ четене ще протече паралелно с протест пред парламента. Демонстрацията, организирана от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и подкрепена от част от работодателските организации, започва в 14.00 часа. На площада пред Ларгото ще бъде поставен екран, на който ще се излъчва заседанието на бюджетната парламентарна комисия.

След първото гласуване в пленарната зала управляващото мнозинство предложи промени само в проектобюджета на Здравната каса.

Заради планираното увеличение на пенсионната вноска с 2 процентни пункта, „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Възраждане“ настояват тя да остане на сегашното си ниво през следващата година, което изисква промени в бюджета на общественото осигуряване.

Двете партии предлагат още работодателите да покриват само първия ден от болничните, а останалите да се поемат от Националния осигурителен институт. Мартин Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“ предлага държавните служители и работещите в службите сами да започнат да плащат осигурителните си вноски.

По отношение на бюджета на Здравната каса управляващите запазват идеята за фиксирани минимални заплати за лекарите без специалност и за медицинските сестри. „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Възраждане“ обаче предлагат тези минимални възнаграждения да бъдат обвързани със средната работна заплата в страната – съответно 150% и 125% от нея.

Предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ включва и въвеждане на таван на възнагражденията на медицинския персонал – не повече от десет пъти най-ниската заплата в съответната болница.

Съгласно внесените от управляващите промени, средствата за заплати на медиците, предвидени в бюджета на Касата, ще бъдат разпределяни между държавните и общинските болници и ще могат да се използват единствено за възнаграждения.