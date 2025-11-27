Административният съд спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Административен съд София-град определи като нищожно решението на Столичния общински съвет (СОС) от 13 ноември тази година за поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София.

Според решението на СОС от 5 януари 2026 г. трябваше да влязат в сила новите цени за паркиране – 2 евро на час за синя зона и 1 евро – за зелена, при съответно от 2 лв. и 1 лев в момента.

Повишава се и цената на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона. При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро.

Предлага се и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 г.

С гласуваните от СОС промени се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе на столицата. Промените предизвикаха протести на столичани и критика от страна на опозицията в Столичния общински съвет.