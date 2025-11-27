От „Музикаутор“ отново предупреждават: При проекти по НПВУ се нарушават авторски права

За тази сутрин пред Министерството на културата бе насрочен протест на културни дейци и организации, които са спечелили и реализирали проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, но поради забавени плащания по него, рискуват да фалират. Ето защо те настояха да си получат парите. От Министерството на културата ги поканиха на среща и изслушаха исканията им. Във връзка с недоволството им от „Музикаутор“ – организацията, защитаваща авторските права на композитори, текстописци, аранжори и музикални издатели, предупредиха, че при въпросните проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и по проекти, финансирани по Националния фонд „Култура“, липсва контрол и изисквания за уредени авторски права.

Според сдружението, което представлява над 3 700 български автори и повече от 2 500 000 чуждестранни творци, управлявайки правата върху 95% от световния музикален

репертоар в България, тази липса създава риск публични европейски средства да бъдат изразходвани незаконосъобразно.

Ето защо от „Музикаутор“ предлагат в процедурите на Национален фонд „Култура“ и на Националния план за възстановяване и устойчивост да бъде заложено задължително

изискване за представяне на лиценз или договор за уредени музикални права. Това трябва да бъде спазено, независимо, че проектите включват публично изпълнение на музика.

Изпълнителният директор на „Музикаутор“ Иван Димитров подчертава и че в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор има изискване да бъдат представени доказателства за всички разходи при усвояване на публични средства.

Димитров дава пример, че събития, организирани от общината – много често по проекти по Национален фонд „Култура“, са в повечето случаи без лиценз – т.е. без уредени авторски права. Той обръща внимание, че от 265 общини в България едва 101 имат сключени договори за уредени авторски права с „Музикаутор“. Останалите продължават да нарушават закона, въпреки разясненията от страна на организацията.

Ето защо „Музикаутор“ настоява за комплексно решение и институционални мерки, като от организацията вече са изпратили официални писма до Министерството на културата, до Министерството на финансите, както и до органите, които отговарят за проверка на разходването на европейски средства.



