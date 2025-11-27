Съоснователят на Google Сергей Брин влезе в тройката на най-богатите хора в света

Съоснователят на Google Сергей Брин влезе в тримата най-богати хора в света с нетно състояние от 245 милиарда долара, изпреварвайки съоснователя на Oracle Лари Елисън.

Това е така, защото акциите на Oracle, които се покачваха силно в продължение на няколко месеца, са паднали с 35% от пика си в края на октомври.

Основателят на Tesla Илон Мъск остава най-богатият човек в света

с нетно състояние от 480.5 милиарда долара. Второто място е за съоснователя на Google Лари Пейдж с нетно състояние от 262.2 милиарда долара.