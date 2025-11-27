Заседанието на Комисията по бюджет и финанси беше отменено

След като управляващите обявиха, че ще изтеглят план-сметката за 2026 г., очаквано заседанието на Комисията по бюджет и финанси в парламента беше отменено. То трябваше да се проведе в 14.15 часа, като в дневния му ред беше второ гласуване на държавния бюджет за идната година.

Всички тези събития идват след продължилия вчера над шест часа многохиляден протест срещу план-сметката за 2026 година. Часове по-късно, в парламентарните кулоари, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че властта ще оттегли бюджета. Премиерът Росен Желязков на свой ред съобщи, че правителството ще възобнови диалога със синдикатите и работодателите, за да се търси баланс в политиката на доходите и макроикономическите параметри на бюджета.

Министър-председателят коментира, че през декември ще бъде воден активен диалог, чрез който да се намери обща позиция по ключовите бюджетни решения. Желязков увери, че е възможно да се постигне напредък, ако трите страни – държава, синдикати и работодатели, работят конструктивно.