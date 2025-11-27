Кметът Терзиев загуби рунд в битката за правомощията на главния архитект

Предлаганите от столичния градоначалник реформи за реконструиране на направление “Архитектура и градоустройство” по-скоро приличат на лична вендета

За да не остане разломът в държавата само по най-високите нива в управлението на страната, „заразата“ на противопоставянето се пренесе и на местно. След като столичният кмет Васил Терзиев от началото на този месец със спорна реформа в администрацията си напира да реконструира до неузнаваемост направление “Архитектура и градоустройство” към Столична община, Столичният общински съвет го поряза за втори път.

Първото му предложение в началото на месеца не само не срещна разбиране в местния парламент, но и буквално взриви професионалната гилдия у нас. Тогава Съюзът на архитектите в България (САБ) излезе с официално становище, в която се казваше, че това което се предлага на практика вече се реализира, а позицията на главен архитект на столицата в мандата на Терзиев отдавна е била изпразнена от съдържание и сведена до основно „пощаджийски“ уведомителни и организаторски ангажименти.

Според реформата, която предложи столичният кмет, досегашното направление “Архитектура и градоустройство” е изведено в самостоятелно звено,

„наподобяващо административен изолатор“,

както я определиха от САБ , а функциите на главния архитект на практика са дадени на новия зам.кмет по градоустройството.

За този пост Терзиев си хареса архитект Любо Георгиев, който беше ръководител на екипът на София и един от съветниците на кмета в началото на мандата му, но напусна през февруари 2024 година. Той бе директор на общинското дружество „София план“ по времето на Йорданка Фандъкова и един от създателите на инциативата „Визия за София“.

Терзиев първоначално предложи екипът към главния архитект да бъде драстично намален от 165 на 56 души при постигната преди това устна договорка с главния архитект Богдана Панайотова (бел.ред. чиято оставка беше поискана, но не беше получена) за структура от 91 души. Отнетите бройки следваше да се насочат за създаването на голям екип към нов заместник-кмет с ресор градско развитие.

Срещу предложението за разцепване на звеното и дублиране на функции постъпиха много остри коментари както от съюза, така и от Камарата на архитектите и от Камарата на строителите. След срещи с техни представители Терзиев предложи още по-краен вариант – целият екип на главния архитект да мине към новия заместник-кмет, а главният архитект да си остане самостоятелно звено с нула служители.

Тази идея съвсем изуми професионалистите,

които я определиха като абсурдна, тъй като освен в изолатор, главният архитект ще бъде поставен в позиция да бъде невъзможно изпълнението на вменените му от Закона за устройство на територията функции, предупредиха от САБ .

Уж започнаха някакви разговори, които очевидно не са довели до никъде, тъй като и новият вариант на реформата на администрацията на Столичната община, предложен от Терзиев, събра доволно много негативни коментари и вот при разглеждането му от комисиите към Столичния общински съвет преди окончателното му гласуване днес.

Както при първият опит така и днес, основната тема на раздор е фигурата на главния архитект. В редактираното предложение главният архитект няма подчинени. Всички експерти от направлението „Архитектура и градоустройство“ отиват към бъдещия зам.-кмет по градоустройството, т. нар. обща администрация. Тя не отговаря за строго специфични въпроси, свързани с планирането и издаването на документи за строителство, пък трябва да е на подчинение на главния секретар на общината.

Това нямаше как да не предизвика въпроси как точно главният архитект ще изпълнява задълженията си, след като няма да има подчинени и дори секретарка. Според новата структура експертите в направлението на новия зам.-кмет по градоустройството ще трябва да подпомагат и работата на главния архитект.

Според Терзиев обаче, ръководител на администрацията трябва да е политическо лице , а именно заместник-кметът. А главния архитект щял да има технически функции и „достъп до цялата администрация, за да си върши работата“.

Терзиев отхвърли и критиките, че с този вариант на структура на администрацията главният архитект няма да може да си върши работата. И подчерта, че това се случва в много други общини.

Не стана ясно обаче как ще бъде решен

другият проблемен момент в предлаганата от Терзиев промяна

– преместването на експертите, отговарящи за отчуждаването на терени от администрацията, която сега е на подчинение на главния архитект. Според общинския съветник Войслав Тодоров така има риск отчуждаването да бъде фокусирано само за нуждите на инфраструктурни проекти, но не и за създаване и опазване на зелената система, например.

Доста общинските съветници са на мнение , че всичко това прилича не на реформа , а на личностна битка и „опит за вендета“ с настоящия главен архитект Богдана Панайотова. Точно по този начин се изрази арх. Росица Николова от „Спаси София“, която каза „това изглежда като вендета срещу арх. Панайотова, но и като унижение към нея и към институцията“.

Дали ще има трети вариант на „реформата“ на Терзиев все още не е ясно, но със сигурност тази сага едва ли ще приключи скоро.