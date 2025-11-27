РЕГИСТРИРАЙ СЕ
АИКБ ще участва в преговорите във финансовото министерство за бюджета

Асоциацията на индустриалния капитал в България ще участва в преговорите в Министерството на финансите утре от 10.00 часа. Това потвърди председателят на Управителния съвет на организацията Румен Радев в интервю за БНР. Той уточни, че АИКБ вече е изпратила свои представители и на предварителните обсъждания, за да се търси сближаване на позициите по ключовите промени в данъчно-осигурителната система.

Радев подчерта, че работодателските организации настояват за реален диалог, тъй като промени в осигуровките, максималния осигурителен доход и данъка върху дивидентите засягат всички, но най-силно – средната класа. Според него е важно ефектът на тези мерки да бъде оценен не само за 2026 година, а в рамките на по-дълъг тригодишен период.

Председателят на АИКБ отбеляза, че е очаквал на вчерашния протест да застане до него и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като е останал с впечатление, че и Борисов не подкрепя бюджета. Радев изтъкна, че АИКБ ще продължи да настоява не само за изчитане на позиции, а за истинско изслушване и конструктивен диалог между държавата, бизнеса и синдикатите.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите.

