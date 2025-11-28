„БОРИКА“ ще прекрати дейност като оператор на платежната система за превод в лева от 1 януари

„БОРИКА“ АД ще прекрати своята дейност като оператор на платежната система за обслужване на клиентски преводи в левове БИСЕРА6 от 1 януари 2026 г., съобщиха от Българската народна банка. Решението е взето от Управителния съвет на БНБ във връзка с въвеждането на еврото като законно платежно средство в България.

От 1 януари 2026 г. се обезсилва издаденият лиценз на „БОРИКА“ АД за извършване на дейност като оператор на платежната система за обслужване на клиентски преводи в левове БИСЕРА6, отбелязват от централната банка.

Операторът „БОРИКА“ АД е създал необходимата организация и план за прекратяване на дейността

по опериране на платежната система БИСЕРА6, така че да не бъде застрашена финансовата стабилност на участниците в нея, става ясно от съобщението. Дружеството е осигурило цялостното и навременно приключване на изпълнението на задълженията по извършваните чрез платежната система платежни операции.

Клиентските плащания в левове, извършвани сега през платежната система, оперирана от „БОРИКА“ АД, включително бюджетните плащания, ще мигрират към Единната зона за плащания в евро (СЕПА), които ще се изпълняват съгласно техническите и бизнес изисквания, определени в приложимите европейски актове.

А платежната система БОРИКА ще премине към обработка на инициирани чрез платежни карти платежни операции в евро чрез присъединяване към консолидирана платформа за ТАРГЕТ услуги.

„БОРИКА“ АД е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България.

Приоритет на дружеството е осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции и модерни финтех решения в полза на техните крайни клиенти.

Сред технологичните иновации, които коренно променят клиентското преживяване и са двигател на икономиката като цяло, са отдалечената идентификация и електронно подписване под бранда B-Trust, незабавните и мобилни преводи blink, решенията за удобни и сигурни плащания в интернет и чрез софтуерен ПОС терминал, електронните ваучери (за храна), услугите по превенция и мониторинг на финансови измами и други.

Вече над 35 години „БОРИКА“ партнира на банки и финансови институции, държавна администрация и частен бизнес, в полза на техните контрагенти и клиенти.