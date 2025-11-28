Диалогът по бюджета – според Караджов започва отново, според Дончев никога не е прекъсвал

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов заяви, че тристранният диалог ще бъде възстановен и че премиерът и финансовият министър ще поканят синдикати и работодатели на нов кръг разговори за бюджета за 2026 година. По думите му, очакванията са финансовият министър да внесе яснота и да се стигне до напредък още от предстоящата среща в София.

Почти едновременно с това вицепремиерът Томислав Дончев коментира от Пловдив, че диалогът със синдикати и работодатели всъщност никога не е спирал, макар и да не е протичал във формата на официална тристранка. Той подчерта, че „изкуството е намирането на нов баланс“ и че споровете по бюджета са в рамките на 1–1,5% от БВП, което позволява бързо сближаване на позициите.

Двамата вицепремиери изразиха увереност, че преговорите ще доведат до работещо решение. Караджов съобщи и детайли по процедурата за избор на железопътни превозвачи, а Дончев коментира стабилността на коалицията и социалните политики, посочвайки, че няма риск за отнемане на социални права.