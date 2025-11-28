РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Диалогът по бюджета – според Караджов започва отново, според Дончев никога не е прекъсвал

Диалогът по бюджета – според Караджов започва отново, според Дончев никога не е прекъсвал

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов заяви, че тристранният диалог ще бъде възстановен и че премиерът и финансовият министър ще поканят синдикати и работодатели на нов кръг разговори за бюджета за 2026 година. По думите му, очакванията са финансовият министър да внесе яснота и да се стигне до напредък още от предстоящата среща в София.

Почти едновременно с това вицепремиерът Томислав Дончев коментира от Пловдив, че диалогът със синдикати и работодатели всъщност никога не е спирал, макар и да не е протичал във формата на официална тристранка. Той подчерта, че „изкуството е намирането на нов баланс“ и че споровете по бюджета са в рамките на 1–1,5% от БВП, което позволява бързо сближаване на позициите.

Двамата вицепремиери изразиха увереност, че преговорите ще доведат до работещо решение. Караджов съобщи и детайли по процедурата за избор на железопътни превозвачи, а Дончев коментира стабилността на коалицията и социалните политики, посочвайки, че няма риск за отнемане на социални права.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.