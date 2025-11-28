Без данък дивиден, но с един процентен пункт по-високи осигуровки, обеща Борисов

Все още не е ясно каква съдба точно го очаква Бюджет 2026. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че след масовия протест в сряда план-сметката ще бъде изтеглена, но по-късно стана ясно, че това не е напълно вярно.

Днес водачът на герберите обясни пред журналисти, че обмисля три възможности: окончателно изтегляне на проектобюджета, отстъпки по спорните мерки като данък дивидент и увеличението на осигурителната вноска, или преминаване към удължителен бюджет.

Борисов заяви, че ГЕРБ са готови да се откажат от увеличението на данък дивидент и от планирания двупроцентов ръст на осигурителната вноска, като го намалят на 1 процент. Следващият вторник всички страни ще представят своите предложения, след което бюджетната комисия и пленарната зала трябва да финализират процеса, стана ясно още от думите му.

Първоначално в бюджетната рамка бяха заложени 51,4 млрд. евро приходи, 55,09 млрд. евро разходи, дефицит от 3% и минимална заплата от 620 евро. Предвиждаше се и увеличение на пенсионната осигурителна вноска с 2% и удвояване на данък дивидент от 5% на 10 процента.

Борисов беше попитан и за снимката, на която се вижда как председателят на БСП Атанас Зафиров влиза в кабинета на лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски и дали смята, че двамата са се договаряли нещо. В отговор, той заяви, че уважава Зафиров и разкри, че в сряда самият соцлидер, заедно с Кирил Добрев, Драгомир Стойнев и вероятно още няколко души, са прекарали около час и половина в неговия кабинет, където са чули позицията на ГЕРБ. На въпросната срещата са присъствали и Тошко Йорданов и Павела Митова от „Има такъв народ“.

Водачът на герберите изтъкна, че левицата е получила „толкова много“ за своите избиратели – швейцарско правило, вдигане на заплати и пенсии. Не можело само те да получават.

За липсващия Румен Радев, който макар и шеф на АИКБ не присъстваше на вчерашната среща в централата на ГЕРБ с работодатели и синдикати, Борисов каза, че нямал телефона на бившия енергиен министър и затова не му звъннал.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ и Бойко Борисов се „хванаха за ушетата“ заради Бюджет 2026

Продължилия около 20 минути брифинг на Борисов в кулоарите на парламента, изненадващо бе прекъснат от депутатите от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Ивайло Мирчев и Асен Василев.

