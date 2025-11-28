Благомир Коцев излезе от ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода, след като решението на съда и потвърждението за платената гаранция достигнаха до варненския затвор. Първите му думи бяха, че ще обърне внимание на семейството си и се надява още в понеделник да се върне на работа. „Варна и аз се променихме към по-добр. Ще остана верен на варненци“, заяви той пред чакащите го близки и привърженици.

Решението за освобождаването стана факт след като Окръжният съд във Варна изиска оригинален документ (мокър печат) за преведената гаранция. Според адвоката му – Ина Лулчева, парите вече са постъпили по сметката на съда, а дарителската кампания, организирана от депутата от ПП-ДБ Манол Пейков, е събрала нужните 200 хил. лв. само за няколко часа.

Обвиненията срещу Коцев бяха прецизирани като участие в престъпно сдружение за подкупи, за което максималната присъда е шест години затвор. Съдът обаче прие, че няма риск той да извърши ново престъпление, което подкрепи решението за по-лека мярка. Защитата подчерта, че размерът на гаранцията е изненадващ, но най-важното е признанието, че липсва опасност от повторни деяния. Междувременно съпругата му, която скоро заминава за лечение в Германия, и негови привърженици го очакваха пред затвора при освобождаването му.