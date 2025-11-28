Иван Иванов с призив към ВиК да не се увеличава цената на водата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов отправи призив към ръководството на „Български ВиК холдинг“ да не се допуска увеличение на цената на водата за битовите потребители, съобщават от пресцентъра на ведомството му. Същият призив отправи и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

Иванов и Нанков бяха част от конференцията „Вода и сигурност – национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“, организирана от независимия евродепутат Танер Кабилов в София.

Според регионалния министър не е “целесъобразно” в края на годината, в навечерието на влизането ни в еврозоната и приемането на нов бюджет, да се предприемат подобни действия.

Министър Иванов коментира проблема с амортизираната ВиК инфраструктура в страната, като отбеляза, че ще са нужни над 33 млрд. лева за подмяната й. По-специално за най-спешните проекти ще са необходими близо 4 млрд. лева. В момента по инвестиционната програма за общински проекти са включени 728 ВиК обекта, а предвидените пари за тях са над 1 млрд. лева, което е в пъти по-малко от необходимите пари за най-належащите проекти.

Относно ситуацията с валежите в благоевградско министърът коментира, че министерството държи връзка с кметовете на засегнатите общини и получава непрекъснато информация, като към момента не е информиран за ситуации, които да будят тревога.

По думите на кмета на община Сандански Атанас Стоянов ситуацията с валежите е наистина сложна, информират от БТА. В района на село Илинденци движението е ограничено, заради мост, подкопан от дъждовете, уточни кметът Емил Илиев.

На въпрос, свързан с изразеното мнение на президента на КНСБ Пламен Димитров, че при една възможна промяна в проектобюджета за догодина ще се намалят средства от капиталовата програма, Иван Иванов предупреди, че ако това се случи, българските граждани ще трябва да се разделят с надеждите си, че ще имат готова магистрала „Хемус”, която така или иначе се строи вече 51 години.