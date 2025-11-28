Европейският AI фаворит Siemens Energy е на прага на оценка от 100 милиарда евро

Само седем дни след срив, причинен от общи пазарни притеснения за балон в сферата на изкуствения интелект, най-големият европейски печеливш от тази тенденция отново е близо до рекордни нива.

Подкрепени от вълна от оптимизъм сред анализаторите и по-широко рали на фондовите пазари, акциите на Siemens Energy AG са се покачили с 13% тази седмица и се задържат близо до исторически максимум, напълно компенсирайки 10-процентовия спад от миналия петък. Това изведе пазарната стойност на компанията на прага на 100 милиарда евро (116 милиарда долара).

„Глобалното търсене на електроенергия расте, особено на пазарите, на които оперира Siemens Energy“, каза Николас Деметер, анализатор в B Metzler Seel Sohn & Co AG, който в понеделник повиши рейтинга на акциите до „купувай“. Той добави, че акциите остават привлекателни заради атрактивната оценка и силния портфейл от поръчки.

По-рано през ноември Siemens Energy значително повиши средносрочните си финансови цели благодарение на силно търсене на газови турбини и оборудване за дейта центрове, както и напредъка в преструктурирането на проблемното си звено за вятърни турбини Gamesa.

Компанията „гради енергийната инфраструктура на утрешния ден“, казват анализатори от Deutsche Bank AG, водени от Гаел де Бре, които също повишиха целевите си оценки тази седмица.

В знак на устойчивост Siemens Energy е най-добре представящата се компания през 2025 г. в индекса на UBS за европейските AI акции, като е на път да продължи серията си на растеж втора поредна година. Тя показва устойчивост към притесненията, които засягат други AI компании.

