Откриването на ГКПП „Рудозем Ксанти“ зависи от Гърция, обяви външният министър Георг Георгиев

Българската страна е изпълнила всички ангажименти за изграждането на граничния контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти“, но отварянето му зависи от финализиране на административни и технически процедури на гръцка територия. Това обясни външният министър Георг Георгиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Ангел Георгиев, който отбеляза, че в гръцкия държавен вестник вече е обнародвано въвеждането в експлоатация на участъка от границата с България до село Демерджик.

Министър Георгиев уточни, че необходимите строително-монтажни дейности на българска територия са приключили още през 2023 г., като обектът има издаден акт за въвеждане в експлоатация.

България редовно поставя въпроса за отваряне на пункта на всички двустранни срещи с Гърция, включително на най-високо политическо ниво, подчерта първият ни дипломат.

Министър Георгиев добави, че гръцката страна демонстрира желание за отваряне на пункта в кратки срокове, като се оправдава, че има забавяне на процеса заради тежкия терен на трасето на гръцка територия и заради наличието на множество обжалвания пред гръцкия съд на търговете за изграждане на отделните отсечки.

Последният официално посочен срок от гръцките власти за завършване на строителните дейности е февруари 2025 г., като целта била да се запази европейското финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция за периода от 2014 г. до 2020 г., което възлизало на обща сума от 42 млн. евро за двете държави. Пътят свързва автомагистрала „Егнатия“ в Гърция с българо-гръцката граница и е част от трансевропейската пътна мрежа, като осигурява ключова връзка за търговския и туристически поток.

Първоначално гръцката държава имала намерение да открие пункта само за леки моторни превозни средства до 3.5 тона, като това е трябвало да стане с временна организация на движението за участъците, по които продължавали строителни дейности.

Малко по-късно, с решение от 17 септември 2025 г. на гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта, обнародвано в гръцкия държавен вестник в бр. 751 от 2 октомври т.г., било решено да се определят следните параметри – първо, категоризация на пътните участъци от Димарио до българската граница и границата от Меливия до Димарио и второ, включване на пътните отсечки в основната републиканска пътна мрежа като част от път ЕО 55 вертикална пътна ос.

България е изпратила вербална нота чрез посолството си в Атина на 8 октомври 2025 г., в която е поискала информация за графика на официалното откриване, но все не е получила отговор.

Георгиев увери, че темата остава сред приоритетите на външното министерство и се следи регулярно, като ведомството е готово да предприеме всички възможни мерки за гарантиране интересите на страната, включително при необходимост ще сезира и Европейската комисия.

Министър Георгиев добави, че при получаване на конкретни сведения за незаконни препятствия по границата, ведомството ще предприеме своевременни действия.