Печалбата на банковата система расте и в края на октомври е 3.1 млрд. лева

Към края на октомври печалбата на банковата система е в размер на 3.1 млрд. лв., с 85 млн. лв. повече от реализираната за същия период на миналата година. Това показват данните от Българската народна банка.

Активите на банковата система възлизат на 208.2 млрд. лв. и са с 1.9 млрд. лв. по-малко спрямо края на септември. 

След увеличението през деветия месец (с 5.9 млрд. лв.) през октомври размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява (с 4 млрд. лв.). Спрямо края на септември нарастват дълговите ценни книжа (с 1.2 млрд. лв.), както и кредитите и авансите (с 824 млн. лв.). В структурата на балансовите активи в края на октомври делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е 15.3%, на дълговите ценни книжа – 17.8%, а на нетните кредити и аванси – 62.1% (съответно 17.0%, 17.1% и 63.1% към 30 септември). 

Отношението на ликвидно покритие към 31 октомври е 234.4% (234% в края на септември). Ликвидният буфер е 53.3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 22.8 млрд. лв. (при съответно 59.4 млрд. лв. и 25.4 млрд. лв. към 30 септември). 

Брутните кредити и аванси в края на октомври са 134.8 млрд. лв.,

Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

като спрямо края на септември се увеличават с 900 млн. лева. Вземанията от кредитни институции намаляват с 421 млн. лв. до 11.1 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл* нараства през месеца с 1.4 млрд. лв. до 123.5 млрд. лева. Увеличение е отчетено при кредитите за домакинства с 988 млн. лв., 1.8% (в това число със 749 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот) и за нефинансови предприятия – с 464 млн. лв. (0.8%). 

Намаляват кредитите за други финансови предприятия и за сектор „държавно управление“, съответно с по 15 млн. лв. и с 2 млн. лева. 

В края на октомври

общите депозити в банковата система възлизат на 175.9 млрд. лв.

и на месечна база намаляват с 2.2 млрд. лева. Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции с 3.6 млрд. лв. (21.4%) и на нефинансови предприятия – със 778 млн. лева. През месеца нарастват депозитите на домакинства – с 1.8 млрд. лв. (1.8%), на други финансови предприятия – с 403 млн. лв., и на сектор държавно управление – с 22 млн. лева. 

Гърция качва минималната заплата с 50 евро от 1 април - до 830 евро на месец

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 25.5 млрд. лв. и спрямо края на септември нараства с 262 млн. лв., като влияние оказва увеличението на текущата печалба и на натрупания друг всеобхватен доход. 

Към края на септември регулаторният капитал на банковата система възлиза на 23.2 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции е 99.3 млрд. лева. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система в края на септември е 23.40%, на капитала от първи ред – 21.93%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 21.66 на сто. Отношението на ливъридж (при използване на напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 30 септември, е 10.23% при регулаторно изискване за минимум 3 на сто.   

*В обхвата на кредитния портфейл се включват секторите: нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление. 

