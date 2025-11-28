САЩ може да поставят рекорд по износ на LNG през ноември

Износът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ за чуждестранните пазари може да достигне 10.7 милиона тона през ноември, което е рекорден месечен показател за страната, съобщава Bloomberg, позовавайки се на прогноза на аналитичната компания Kpler.

Доставките през ноември ще бъдат с 40% по-високи, отколкото през същия месец година по-рано. Агенцията отбелязва, че тази тенденция е благоприятна за Азия и Европа поради настъпването на зимата в Северното полукълбо – допълнителните доставки могат да покрият по-високото потребление през по-студените месеци.

Според агенцията, на този фон

фючърсните цени на газа в Европа са достигнали най-ниското си ниво от повече от година.

Подобни цифри в Азия са достигнали най-ниското си ниво през последния месец.

Агенцията също така отбелязва, че износът на втечнен природен газ от САЩ само ще се увеличава през следващите години поради въвеждането в експлоатация на нови проекти. До края на десетилетието обемът на износа може да се удвои.