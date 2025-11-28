РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ може да поставят рекорд по износ на LNG през ноември

Износът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ за чуждестранните пазари може да достигне 10.7 милиона тона през ноември, което е рекорден месечен показател за страната, съобщава Bloomberg, позовавайки се на прогноза на аналитичната компания Kpler.

Доставките през ноември ще бъдат с 40% по-високи, отколкото през същия месец година по-рано. Агенцията отбелязва, че тази тенденция е благоприятна за Азия и Европа поради настъпването на зимата в Северното полукълбо – допълнителните доставки могат да покрият по-високото потребление през по-студените месеци.

Според агенцията, на този фон

фючърсните цени на газа в Европа са достигнали най-ниското си ниво от повече от година.

Подобни цифри в Азия са достигнали най-ниското си ниво през последния месец. 

Агенцията също така отбелязва, че износът на втечнен природен газ от САЩ само ще се увеличава през следващите години поради въвеждането в експлоатация на нови проекти. До края на десетилетието обемът на износа може да се удвои.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.