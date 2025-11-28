ПП-ДБ иска изцяло нов бюджет, иначе заплашва с нови протести

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че правителството трябва да внесе изцяло нов бюджет, защото настоящата макрорамка предвижда увеличение на осигуровките с 2% през 2026 г., но те ще се вдигат и през 2027-а, а също така са заложени увеличения на данъци и промени в СУПТО. Той подчерта, че сегашният бюджет съдържа грешна философия и ако не бъде променен, ще последват нови протести.

Бившият финнсов министър обясни, че за да се промени бюджетът, е необходимо да се направи нова тримесечна прогноза за 2026–2028 г. и да се коригират основни параметри в приходната част, тъй като заложените приходи не отговарят на реалността според европейските оценки. Според него е невъзможно да се правят спешни промени „на коляно“ и правилният подход е бюджетът да бъде оттеглен, да се изготви нова рамка, обсъдена в Тристранката, и след това внесена в парламента.

Василев допълни, че преди бюджетът е бил приеман за около четири седмици и ако бъде изтеглен сега, може да бъде приет преди Нова година.

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов подкрепи позицията на партньорите си, като той също смята, че единственият начин е бюджетът да бъде оттеглен и внесен по законовата процедура, с обсъждане в Тристранката.

„Големият въпрос е дали наистина ще бъде изтеглен бюджета. Бойко Борисов вчера излезе и каза, че го изтегля, след това обаче му дръпнаха ушите. Много бързо Зафиров влезе в кабинета на Пеевски и през него бяха дръпнати ушите на Борисов публично. Можело да падне всичко, ако това нещо се случи, ще видим каква ще бъде следващата стъпка“, коментира и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.