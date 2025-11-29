Украински морски дрон удари за втори път атакувания в петък танкер „Вират“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Украински морски дрон удари за втори път танкера "Вират"

Турските власти съобщиха, че санкционираният танкер „Вират“ е бил ударен за втори път в Черно море, вероятно от безпилотни плавателни съдове. Щетите са малки, а екипажът е в добро състояние. Това се случва само часове след първия удар, който предизвика пожар и гъст дим в машинното отделение.

Турция започна официално разследване след като два санкционирани танкера от руския „сенчест флот“ съобщиха за експлозии и пожар в Черно море в рамките на около половин час. Инцидентите станаха на различни места северно от турския бряг и предизвикаха спекулации за възможна външна атака.

Първият сигнал е подаден от танкера „Кайрос“, който е докладвал „външен удар“ и последвал пожар. Корабът се е намирал на около 28 морски мили от брега и 52 мили от Босфора. Екипажът от 25 души е евакуиран успешно с помощта на 12 влекача и брегова охрана.

По данни на „Блумбърг“ последният курс на „Кайрос“ с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.

Докато трае спасителната операция, турските власти получават второ съобщение от танкера „Вират“, намиращ се на около 35 морски мили от брега. Екипажът от 20 души е в добро състояние и не е поискал евакуация, въпреки гъстия дим в машинното отделение. На мястото е изпратен противопожарен влекач като предпазна мярка.

Украински медии съобщават, че атаките са извършени от морски дронове Sea Baby като част от специална операция на СБУ. И двата танкера са китайска собственост, наскоро са плавали под флага на Гамбия и са санкционирани заради връзки с руския петролен износ.

Причината за експлозиите остава неясна — медиите спекулират за координирана атака с дронове или за попадане на мина. Турският министър на транспорта заяви, че инцидентите са необичайни и разследването обхваща всички възможни сценарии.

Анкара не е посочила извършител, наблюдава внимателно Черно море и продължава разследването. Все още не е ясно дали експлозиите са причинили разлив на гориво или замърсяване на морето.

