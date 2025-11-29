РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Столичани отново излязоха на протест заради разширяването на зелената зона

Административният съд спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Макар и малко на брой, граждани затвориха отново за кратко бул. „Владимир Вазов“ преди моста „Чавдар“ в знак на протест заради въвеждането на зелена зона в кварталите „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“ в София.

Общинският съвет одобри разширението и поскъпването на зоните, служебния абонамент и винетните стикери на 13 ноември.

Вчера се разбра, че разширяването на зоните ще се реши във Върховния съд, след като Столична община ще обжалва определението на Административния съд София град (АССГ), което блокира въвеждането от 5 януари на по-широки и скъпи синя и зелена зона.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

