БАКБ е получила одобрение от БНБ за придобиване на „Токуда Банк“

БНБ

Българската народна банка е издала предварително одобрение на „Българо-американска кредитна банка“ АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в „Токуда Банк“ ЕАД, съобщиха от централната банка.

На 3 декември Управителният съвет на БНБ е гласувал национално решение, което е в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ).

След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с Българската народна банка.

На 24 юли миналата година Комисията за защита на конкуренцият разреши концентрацията,

която ще се осъществи чрез придобиване от страна на „Българо-американска кредитна банка“ АД на 99.94 %  акции от капитала на „ТОКУДА БАНК“ АД (пряк едноличен контрол върху „Токуда Банк“ АД).

 Припомняме, че на 16 април БАКБ, като  купувач, и Токушукай Инк. (TOKUSHUKAI INCORPORATED) – Япония, като  продавач, постигнаха споразумение БАКБ да закупи притежаваните от продавача 99.94 %  акции от капитала на „ТОКУДА БАНК“ АД.

Условието беше сделката да приключи след като бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения/разрешения от компетентните органи.  

