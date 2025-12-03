Президентът Румен Радев: Този парламент няма воля да чуе гласа на гражданите

От президентството заявиха, че Народното събрание е имало 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента Румен Радев предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона.

Така от „Дондуков“ 2 отговориха на въпроса защо от президентската институция не са представили днес на депутатите мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на националното допитване за въвеждане на еврото.

Според Радев е очевидно, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите.