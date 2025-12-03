Ерлинг Холанд най-бързо отбеляза 100 гола в английската Висша лига

Норвежкият нападател на „Манчестър Сити“ – Ерлинг Холанд (роден 21 юли 2000 г.), постигна подвиг, който ще бъде изключително трудно да бъде надминат. В мача във вторник срещу „Фулъм“ той достигна границата от 100 гола в английската Висша лига и го направи много по-бързо от всеки от своите известни предшественици. Сред тях са множество превъзходни нападатели: Алън Шиърър, Хари Кейн, Серхио Агуеро и Тиери Анри.

Един обикновен мач от английската Висша лига – победата с 4:5 между „Фулъм“ и „Манчестър Сити“ в 14-ия кръг – се превърна в забележително събитие по няколко причини. Първо, това беше мачът с най-много отбелязани гола в настоящия сезон на Висшата лига. Второ, той представи на зрителите изключителен сценарий. „Манчестър Сити“ водеше с 5:1, но за малко да не успее да спечели: късно изчистване от защитника Йошко Гуардиола спаси отбора от загуба на точки.

Това, което наистина се откроява в този мач, е личното постижение на Ерлинг Халанд.

Този 25-годишен норвежец стана играчът, който най-бързо в историята на лигата, достигнал 100 гола. Темпото му е толкова впечатляващо, че е изкушаващо да наречем рекорда вечен. На Халанд му бяха необходими само 111 мача.

„Безумно число!“, възхити се мениджърът на „Сити“ Пеп Гуардиола.

За сравнение, известният англичанин Алън Шиърър (който все още държи рекорда за най-много голове във Висшата лига с 260 гола) се нуждаеше от 124 мача, за да достигне първите си сто гола.

На Хари Кейн, най-добрият английски нападател на 21-ви век, му бяха необходими 141 мача, за да достигне този етап. Аржентинецът Серхио Агуеро, който блестеше в „Манчестър Сити“ през последното десетилетие, успя да го направи в 147 мача. Феноменалният Тиери Анри се нуждаеше от 160.

Всъщност средният процент на отбелязване на голове на Халанд (0,9 гола на мач) е толкова висок, че няма дори половин дузина достойни противници, които са играли в Европа по различно време. Само Кристиано Роналдо (1,07 гола на мач, 292 мача) и Лионел Меси (0,91, 520 мача) имат по-висок среден резултат в по-малко конкурентната испанска лига.

Ференц Пушкаш, който игра за „Реал“ – Мадрид в средата на ХХ век (0,87; 180 мача), и легендата на „Байерн“ – Мюнхен Герд Мюлер (0,85; 427 мача), чиято кариера обхваща от средата на 60-те до края на 70-те години, имат значително по-ниски нива на продуктивност.

Сред нападателите, които в момента играят за най-добрите европейски клубове, само двама играчи се открояват.

Килиан Мбапе от „Реал“ – Мадрид е изиграл 48 мача в испанската лига, отбелязвайки 45 пъти (0,94). Хари Кейн, който се присъедини към „Байерн“ през лятото на 2023 г., в момента вкарва средно повече от гол на мач в немската лига, със 76 гола в 75 мача.

И тук е необходимо да се отбележи, че тези играчи играят в лиги, по-ниски от английската, както по отношение на нивото на конкуренция, така и, по-важното, по качеството на участниците.

В момента,

в английската Висша лига липсват ефективни завършващи играчи.

В три пълни сезона норвежецът спечели два пъти „Златната обувка“ на турнира, но миналата година загуби отчасти поради криза, сполетяла целия отбор, и отчасти защото пропусна седем мача от лигата поради контузия.

Този сезон Ерлинг Холанд отново е начело на класацията за голмайстори.

След 14 мача той вече има 15 гола. Най-близкият му преследвач – Игор Тиаго, от лондонския „Брентфорд“, е отбелязал 11 пъти. Разликата обаче можеше да бъде и по-голяма. В мача във вторник срещу „Фулъм“ Халанд можеше да отбележи поне още два пъти, но и двата пъти уцели гредата. Рекордьорът обаче направи две асистенции и също така допринесе за асистенциите в запомнящия се мач. Той не прави това много често.