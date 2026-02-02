РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Fibank премахна таксите за незабавните преводи blink по мобилен номер (P2P)

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционална кампания, с която вече премахна таксите за всички незабавни преводи blink по мобилен номер (P2P), които са наредени през мобилното приложение My Fibank.

Кампанията е валидна за преводи, извършени до 30 юни 2026 г., включително, като максималният размер на един превод е 15 000 евро.

Още в началото на 2023 г. – Fibank бе първата банка в България, която предложи услугата blink P2P преводи по мобилен номер. Оттогава услугата бързо придоби популярност и се наложи като една от най-предпочитаните сред клиентите за незабавни и удобни разплащания между физически лица.

Услугата позволява на клиентите да изпращат пари 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, всеки ден от годината и само за секунди до близките си, като използват единствено мобилен номер, без необходимост от IBAN. С нея вече не е необходимо да се интересуват коя банка използва получателят, защото услугата е налична и за други банки, които са сертифицирани за този тип преводи.

От декември 2025 г. е налична и възможността за дарения през blink превод по мобилен номер. Първата включена кауза бе за благотворителната инициатива „Българската Коледа“, като дарения могат да се правят целогодишно на номер: +359 1117.

За да използват услугата както наредителят, така и получателят, трябва да са регистрирани за услугата blink P2P. За клиентите на Първа инвестиционна банка регистрацията за преводи по мобилен номер blink P2P се извършва директно в мобилното приложение My Fibank, като за целта е необходимо клиентите да бъдат с активни права за банкиране.

С тази кампания Fibank предоставя на своите клиенти още една възможност да се възползват от модерните дигитални решения на банката и да извършват ежедневните си разплащания бързо, сигурно и без допълнителни разходи – по всяко време и от всяко място.

