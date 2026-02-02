България все пак надхвърли тавана на дефицита от 3% за 2025 г.

Бюджетният дефицит е надхвърлил 3% за 2025 г. – предварителните данни на Министерството на финансите показват, че към края на декември бюджетният дефицит е достигнал 3.1% или 6.828 млрд. лева.

От министерството успокояват, че отклонението от едва 0.1 процентни пункта е минимално въпреки множеството прогнози за значителен бюджетен дефицит. „Предвид предизвикателствата, в хода на изпълнението на бюджета бяха положени съществени усилия както по отношение на увеличаването събираемостта на приходите, така и за спазване на бюджетната дисциплина по отношение на разходите“, посочват от Министерство на финансите.

Данните показват, че дори неизпълнените на 100% планирани бюджетни разходи не са били в състояние да свият недостига в хазната.

Причината за това е неизпълнението на планираните приходи. Те са общо в размер на 86.086 млрд. лв., което е 95,4% от годишните разчети, т.е. имаме неизпълнение на плана от 4.6 процента.

Това на практика е очаквано, след като още при приемането на бюджета за 2025 г. беше ясно, че заложените данъчни приходи са нереалистично високи.

Най-голямо е неизпълнението на постъпленията от ДДС. Спрямо 2024 г. събраният ДДС в размер на 21.571 млрд. лв. може и да е с 16% по-висок, но изостава с 14% от заложените по план. Неизпълнението при акцизите е с 4.6 процента.

По линия на еврофондовете също има неизпълнение – страната ни е получила 1.457 млрд. лв. по-малко от очакваните евросредства в това число и от Плана за възстановяване и устойчивост.

Бюджетните разходи през 2025 г. възлизат на 92.914 млрд. лв., което е 96,1% от годишните разчети. За сравнение през 2024 г. те са нараснали със 17 процента.

Този ръст се дължи основно на нарастването на социалните и здравноосигурителните разходи – с 4.141 млрд. лв. или 12% повече от 2024 г., както и на разходите за персонал, които през изминалата 2025 г. са с 4.050 млрд. лв. или 20 на сто повече.

От друга страна през 2025 г. са направени рекордни капиталови разходи за почти 11.5 млрд. лв. От тях 6.2 млрд. лв. са осигурени от националния бюджет, а 5.2 млрд. лв. – от еврофондове. Въпреки това капиталовата програма на държавата също отчита неизпълнение, тъй като в бюджет 2025 бяха заложени 13.8 млрд. лева.

Данните показват, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2.790 млрд. лв. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година.