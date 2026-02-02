Готвят промени в Търговския закон, прецизиращи представителството

Работна група, сформирана от правосъдния министър в оставка Георги Георгиев, е обсъдила предложения за модернизирането на търговското право, с което се цели да се гарантира по-добра защита на конкурентоспособността, бълкарската икономика и инвеститорите, уведомяват от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

„От няколко месеца работим по промени в Търговския закон, като целта ни е да отразим развитието на съдебната практика и преодолеем спорни положения, които създават несигурност пред бизнеса”, заяви Георгиев.

Работната група се състои от представители на академичната общност, Висшия адвокатски съвет, Върховния касационен съд и представители на правосъдното министерство и Агенцията по вписвания.

С планираните промени в законодателството се очаква да се прецизира уредбата на търовското представителство, наследяването на едноличния търговец, спорните моменти на наследяване на членствени правоотношения в търговски дружества и други. Ще бъдат взети предвид и предложения на Американската търговска камара в страната ни.