Вторият кръг от преговорите в Абу Даби ще се проведе на 4-5 февруари

Вторият кръг от преговорите между представители на Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби за разрешаване на украинската криза ще се проведе на 4-5 февруари, обяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Първоначално преговорите бяха насрочени за 1 февруари, но по-късно бяха отложени.

„Те наистина бяха първоначално планирани. Вторият кръг от работа на групата за сигурност беше насрочен за миналата неделя, но се изискваше допълнително съгласуване на графиците на трите страни“, каза говорителят на Кремъл пред репортери.

На 23-24 януари в Абу Даби се проведоха първите тристранни преговори за условията на бъдещо мирно споразумение между Русия и Украйна. Обсъдени бяха териториални въпроси, буферни зони и различни механизми за контрол, наред с други теми.

Съединените щати нарекоха срещата историческа. Кремъл подчерта, че по тези въпроси предстои много сериозна работа. Първоначално се съобщаваше, че вторият кръг от преговорите ще се проведе без участието на американската делегация.

Кремъл: Разговорите между Путин и Зеленски са възможни само в Москва

Контактите между руския и украинския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски са възможни само в Москва, заяви Дмитрий Песков.

„Зеленски предлага контакти, Путин каза, че те са възможни в Москва. Това остава нашата позиция“, каза говорителят на Кремъл пред репортери.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви на 28 януари, че ако Володимир Зеленски посети Москва, ще му бъде осигурена сигурност и всички необходими условия за работа. Владимир Путин за първи път предложи среща с украинския лидер в руската столица миналата година. След това президентът Зеленски заяви, че съдейки по това предложение, Русия не е готова за срещата.