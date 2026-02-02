Чешкият прокурор Петър Клемент оглави ОЛАФ с мандат до 2032 година

Чешкият прокурор Петър Клемент пое от ръководството на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), съобщиха от пресслужбата на институцията. Той получава седемгодишен неподновяем мандат като генерален директор.

Клемент има над 20 години опит в разследването на икономически и финансови престъпления. До назначаването си е бил заместник-главен европейски прокурор и европейски прокурор от Чехия в Прокуратурата на Европейския съюз, където е работил по сложни трансгранични случаи на измами, корупция и пране на пари, засягащи бюджета на Съюза.

Професионалната му кариера включва и висши позиции в Чешката прокуратура, както и международни назначения в Евроюст, мисията на ЕС за върховенство на закона в Северно Косово (EULEX) и проект на ЕС за предприсъединителна помощ в Албания. В периода 2017–2020 година. Клемент е бил член на Надзорния съвет на ОЛАФ.

В първия си коментар на поста той заяви, че ще работи за стриктно прилагане на препоръките на ОЛАФ при проверки за измами и за възстановяване на средства, загубени вследствие на неправомерни действия.