Работи се по версията за убийство на тримата мъртви край хижа до Петрохан

Разследващите работят по версията за убийство, след като телата на трима мъже бяха открити край бившата хижа „Петрохан“.

Сградата е опожарена, съобщи пред журналисти старши комисар Тихомир Ценов, директор на Областната дирекция на МВР – София. Огледите на място ще продължат през цялата нощ.



Към момента няма очевидци на станалото, а хижата е стопанисвана от частно лице. Това обясни старши комисар Тихомир Ценов, директор на Областната дирекция на МВР София:



„Към дежурната част от ОД на МВР – София е подаден сигнал чрез телефон 112 за опожарена хижа в землището на село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа на лица от мъжки пол“.



Окръжният прокурор на София Христина Лулчева допълни:



„На трудно достъпно място се намира самата хижа в гориста местност. Така че ще се установява тепърва дали е имало или не изстрели“.



Вероятно през утрешния ден ще бъде извършен и втория оглед на мястото на инцидента.