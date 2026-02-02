Унгария официално заведе дело срещу забраната на ЕС за внос на руски газ

Унгария подаде официално иск пред Съда на Европейския съюз (ЕС) срещу решението на ЕС за поетапно прекратяване на вноса на природен газ от Русия.

Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто в профила си в социалната мрежа Екс (X), след като съответният регламент беше публикуван в Официалния вестник на Европейски съюз, предадоха ДПА и АПА, цитирани от БТА.

Словакия също обяви намерение да оспори решението по съдебен път. По-рано днес Сиярто обяви, че предстои Будапеща да оспори съдебно инициативата REPowerEU.

Сиярто аргументира жалбата с това, че при приемането на регламента в края на януари гласовете на Унгария и Словакия не са взети предвид. По думите му по своята същност мярката представлява санкция, за чието одобрение е необходимо единодушие на държавите членки.

Вместо това Съветът на ЕС е квалифицирал спирането на вноса като търговска мярка, която може да бъде приета с квалифицирано мнозинство.

Регламентът, одобрен от мнозинството държави членки, предвижда вносът на природен газ от Русия да бъде прекратен най-късно до края на 2027 г. Целта е да се ограничат приходите на Русия от износ на енергийни суровини в контекста на войната срещу Украйна. С публикуването си в Официалния вестник на ЕС документът влезе в сила от днес.

Унгария остава силно зависима от доставките на руски газ. От началото на войната в Украйна страната не е предприела съществени стъпки за диверсификация на енергийните си източници. Министър-председателят Виктор Орбан често е определян като най-близкия съюзник на руския президент Владимир Путин в рамките на ЕС.

Забраната на ЕС за внос на руски газ е законна и ще прекрати енергийното изнудване на Москва, заяви междувременно днес еврокомисарят за енергетиката и жилищната политика Дан Йоргенсен.