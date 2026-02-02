Спипаха двама за кражба на породисти овце за 7 000 евро

Районната прокуратура в Търговище обвини двама мъже, откраднали 20 овце през покрива на постройка, съобщават от държавното обвинение. 34-годишният Д. М. е задържан за срок до 72 часа, а вторият обвиняем С. Р. на 18 години е пуснат с мярка за неотклонение “подписка”.

Случаят е от ранните зори на 26 януари, когато двамата мъже пристигнали пред стопанската постройка в землището на село Бистра. Съучастниците разпокрили част от покрива на зданието и през него успели да извадят животните от порода „Ил дьо Франс“. Натоварили ги в камион и ги закарали в град Попово, където ги продали на търговец.

Сигнал към полицията бил подаден още същия ден от собственика на стопанството, като нанесените му щети са за приблизително 7000 евро. Двамата извършители били разпознати, а част от откраднатите животни намерени.

Предстои Районния съд в Търговище да разгледа искането на прокуратурата за задържане под стража на Д. М. Ако двамата мъже бъдат признати за виновни, то тях ги грози затвор от 3 до 15 години.