Google награди Института INSAIT с 500 000 долара за постижения в изкуствения интелект

Световният технологичен лидер Google подкрепи Института INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с награда в размер на 500 000 щатски долара. Отличието е признание за високите резултати на института в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво.

От INSAIT посочват, че предоставеното финансиране ще подпомогне реализирането на нови разработки с глобално значение в сферата на изкуствения интелект. Средствата ще дадат допълнителни възможности на изследователите да работят по ключови проекти в стратегически направления като компютърно зрение, роботика, машинно обучение и други авангардни области.

Според института подкрепата от Google е важен знак за международното признание на българската научна общност и ще допринесе за утвърждаването на INSAIT като водещ изследователски център в областта на изкуствения интелект.