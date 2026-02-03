Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса по разследването „Епстийн“

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му, бивш държавен секретар Хилари Клинтън, ще дадат показания в рамките на разследване на Конгреса по случая с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде БНТ.

Решението идва след предупреждение, че при отказ двамата могат да бъдат подведени под отговорност за неуважение към Конгреса – ход, който би могъл да доведе и до наказателни обвинения.

Наскоро публикувани милиони документи, свързани с делото „Епстийн“, разкриха мащабната му мрежа от контакти сред представители на световния политически и бизнес елит. Сред материалите има и снимки на Епстийн заедно с Бил Клинтън.

Според наличната информация бившият президент е пътувал няколко пъти със самолета на Епстийн след края на мандата си. Клинтън заяви, че съжалява за тези контакти и подчерта, че не е имал информация за престъпната дейност на финансиста.