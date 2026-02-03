Кръстьо Пеев: Шест пъти настъпваме една и съща мотика, кое ще ни спре седмия път? (част 2)

„Обществен съвет Несебър“ има пълна готовност да опази честността на вота в региона, убеден е Кръстьо Пеев

Партиите на силата, за съжаление, работят брилянтно по места, партиите на демокрацията не показват консолидация и представителност.

Демократичните хора и партии в България допуснахме патриотизмът да стане територия на кресливи радикали. Родолюбието се маргинализира. Изведнъж стана срамно да си демократ и либерал. А Левски, Раковски и възрожденците се определяха като демократи и либерали. Те са живели под ботуша и са знаели как работи той.

Арабите казват, че това, което е ставало два пъти, ще се случи и трети път. Ние шест пъти настъпваме една и съща мотика, кое ще ни спре да я настъпим седми път? Ще ни спре смяната на поколенията.

Бизнес партиите са токсични, а регионалните им прояви тръгнаха от Несебър.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ общественикът Кръстьо Пеев, създател на „Обществен съвет Несебър“.

Още от интервюто:

Имат ли ресурс и готовност свободните хора у нас да опазят честността на вота?

Какви трикове се ползват за манипулиране на вота?

Достатъчно ли е недоволният да каже „писна ми“?

Има ли нужда българската демократична общност от нови политически субекти?

Разминават ли се демокрацията и патриотизмът у нас?

От какво се страхуват новите български феодали?

Вижте първа част от интервюто с Кръстьо Пеев

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ