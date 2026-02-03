Израел настоява за удар по Иран, но Доналд Тръмп се противопоставя

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Израел настоява за удар по Иран, но Тръмп се противопоставя

Израел настоява за нанасянето на военен удар по Иран, но американският президент Доналд Тръмп не е готов да предприеме подобна стъпка и залага на преговори.

Това съобщи Axios, позовавайки се на американски официални лица.

Според изданието през последните седмици кабинетът на Бенямин Нетаняху е активизирал обсъждането на сценарии за атака срещу Ислямската република, докато в Белия дом се запазва скептицизмът относно военния вариант.

„Всъщност израелците са тези, които искат удар. Президентът просто не е готов за това“, заяви американски служител.

По информация на Axios в Белия дом се съмняват, че удари по ирански обекти биха могли да доведат до решителни политически промени. Изразени са и опасения относно мащабен ответен удар от страна на Техеран по американски и съюзнически цели в региона.

Израел от своя страна по-рано се е противопоставял на ограничени атаки, които са били разглеждани във Вашингтон, смятайки ги за символични и неоправдаващи рисковете.

През последните дни САЩ бяха посетени от високопоставени представители на израелските сили за сигурност, включително началника на Генералния щаб на ЦАХАЛ Еял Замир, който е представил на американската страна плановете за действие на Израел в случай на война с Иран.

Американски официални лица твърдят, че тези консултации не са променили позицията на Тръмп. Един от високопоставените представители на администрацията е заявил, че президентът „наистина не иска да го прави“.

Според източници на Axios, ако през лятото Тръмп е смятал ядрената програма на Иран за „непосредствена заплаха“, то сега той не се придържа към такава оценка.

Трима съветници на президента са съобщили, че смятат използването на сила в този момент за погрешно решение, което може да подкопае по-широките регионални и глобални планове на САЩ. Един от тях е казал, че този скептицизъм се споделя от „мнозина от най-близкото обкръжение на Тръмп“.

От своя страна Иран заявява, че е готов да обсъжда само ядрената тематика и отказва да включи в дневния ред въпроси, свързани с ракетните си програми и регионалното си влияние. Дори в рамките на ядрените преговори позициите на страните остават далеч една от друга.

Съобщава се, че Тръмп в момента е поел по дипломатически път, но е възможно „да не го следва дълго“.

„Ако Иран не представи конкретни предложения на преговорите в петък, той много бързо може да се окаже в изключително затруднено положение“, заявява високопоставен служител от една от страните посредници.

