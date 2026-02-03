Израел настоява за удар по Иран, но Доналд Тръмп се противопоставя

Израел настоява за нанасянето на военен удар по Иран, но американският президент Доналд Тръмп не е готов да предприеме подобна стъпка и залага на преговори.

Това съобщи Axios, позовавайки се на американски официални лица.

Според изданието през последните седмици кабинетът на Бенямин Нетаняху е активизирал обсъждането на сценарии за атака срещу Ислямската република, докато в Белия дом се запазва скептицизмът относно военния вариант.

„Всъщност израелците са тези, които искат удар. Президентът просто не е готов за това“, заяви американски служител.

По информация на Axios в Белия дом се съмняват, че удари по ирански обекти биха могли да доведат до решителни политически промени. Изразени са и опасения относно мащабен ответен удар от страна на Техеран по американски и съюзнически цели в региона.

Израел от своя страна по-рано се е противопоставял на ограничени атаки, които са били разглеждани във Вашингтон, смятайки ги за символични и неоправдаващи рисковете.

През последните дни САЩ бяха посетени от високопоставени представители на израелските сили за сигурност, включително началника на Генералния щаб на ЦАХАЛ Еял Замир, който е представил на американската страна плановете за действие на Израел в случай на война с Иран.

Американски официални лица твърдят, че тези консултации не са променили позицията на Тръмп. Един от високопоставените представители на администрацията е заявил, че президентът „наистина не иска да го прави“.

Според източници на Axios, ако през лятото Тръмп е смятал ядрената програма на Иран за „непосредствена заплаха“, то сега той не се придържа към такава оценка.

Трима съветници на президента са съобщили, че смятат използването на сила в този момент за погрешно решение, което може да подкопае по-широките регионални и глобални планове на САЩ. Един от тях е казал, че този скептицизъм се споделя от „мнозина от най-близкото обкръжение на Тръмп“.

От своя страна Иран заявява, че е готов да обсъжда само ядрената тематика и отказва да включи в дневния ред въпроси, свързани с ракетните си програми и регионалното си влияние. Дори в рамките на ядрените преговори позициите на страните остават далеч една от друга.

Съобщава се, че Тръмп в момента е поел по дипломатически път, но е възможно „да не го следва дълго“.

„Ако Иран не представи конкретни предложения на преговорите в петък, той много бързо може да се окаже в изключително затруднено положение“, заявява високопоставен служител от една от страните посредници.