ЕС ще предложи партньорство за критични минерали на САЩ, за да противодейства на Китай

Европейският съюз (ЕС) ще предложи на Съединените щати партньорство за критични минерали, за да ограничи влиянието на Китай, опитвайки се да придадат завършена форма на стремежа на администрацията на президента Доналд Тръмп за сключване на глобални споразумения, заявен тази седмица. Брюксел е готов да подпише меморандум за разбирателство с Вашингтон за разработване на „Пътна карта за стратегическо партньорство“ в рамките на три месеца, твърдят запознати с въпроса лица. Целта на партньорството е да намери начини за съвместно снабдяване с критични минерали, които са необходими за повечето съвременни технологии, без да се разчита на Китай.

Както Съединените щати така и ЕС са зависими от евтини китайски минерали, което дава на Пекин предимство върху веригите им за доставки. Предложението на Брюксел лансира няколко начина за намаляване на тази зависимост, посочват пожелалите анонимност източници. Единият е да се проучат съвместни проекти за особено важните елементи и механизми за ценова подкрепа. Препоръчват се и начини за защита на двата пазара от свръхпредлагане на външни минерали и други форми на пазарни манипулации. Междувременно, в предложението се казва, че двете страни трябва да изградят сигурни вериги за доставки помежду си. Изключително значимо е, че ЕС настоявал също партньорите да зачитат териториалната си цялост.

Отношенията между Съединените щати и ЕС почти се разпаднаха през последните седмици, след като стопанинът на Белия дом даде заявка да купи Гренландия, която е територия на Дания.

Предложението на европейския блок идва в момент, когато Белият дом планират да поканят десетки външни министри и висши служители от съюзнически страни на 4 февруари, за да обсъдят подобни споразумения за намаляване на зависимостта от китайските критични минерали. Европейската комисия нарече преговорите „жизненоважни за диверсифициране на доставките далеч от която и да е отделна държава“.

Въпросът е първостепенен приоритет за Вашингтон, след като през миналата година Пекин наложи ограничения за износ на така наречените редкоземни минерали. Лимитите бяха отложени през октомври като част от сделката между Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, но американските служители сега са решени да постигнат бърз напредък по въпроса. По-специално, Съединените щати настояват страните да се споразумеят за механизъм за ценообразуване, който да помогне за изолирането на рафинериите и компаниите за добив на редкоземни елементи от по-евтин китайски внос, който би могъл да подбие доставките, добивани и рафинирани на запад.

Като част от този инициатива, американците оказаха натиск върху някои държави-членки на ЕС да подпишат двустранни споразумения. В отговор, Брюксел поиска от страните от блока да се придържат към единство, а столиците на общността дадоха мандат на комисията да договори споразумение. Властите обаче изразиха скептицизъм, че съществена сделка може да бъде финализирана достатъчно бързо.

Въпреки това, предложението на ЕС показва, че преговорите остават в ход. И разкрива, че двете страни може да намерят общ език. Например, според източниците, меморандумът на ЕС отбелязва възможността за складиране на критични минерали, което също е опорна точка на Тръмп. На 2 февруари стопанинът на Белия дом даде старт на инициатива за складиране на особено важни материали на стойност 12 милиарда долара, за да помогне за защитата на производителите от внезапен недостиг на доставки.

Ключовите стълбове на изготвеното от ЕС предложение, което блокът е готов да подпише, според източниците, са, както следва:

– Сътрудничество за гарантиране на веригите за доставки и намаляване на зависимостите, включително чрез развитие на първокласни пазари в международен план и съвместна работа за устояване на всякакви прекъсвания;

– Задълбочаване на индустриалната и икономическа интеграция, включително чрез съвместни проекти;

– Взаимно отпадане на ограниченията за износ, свързани с критични суровини;

– Сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите по цялата верига на стойността;

– Обмен на информация, включително за веригите за доставки и идентифициране на рискове, както и съвместна работа за постигане на по-голяма прозрачност на пазара. Мерките за предотвратяване на прекъсвания могат да включват складиране или създаване на група за реагиране между ЕС и САЩ;

– Сътрудничество по отношение на ограниченията за износ, прилагани към трети държави.