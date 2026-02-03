„Трети март“ ще оспорва отказа за регистрация на партията

Движение „Трети март“ ще опита да оспори отказа на съда да го регистрира като партия. Това се разбира от съобщение до медиите. От формацията казват, че ще сезират Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и Европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт.

От „Трети март“ се съмняват, че има умишлено забавяне, външна намеса и необоснован отказ на регистрацията на партията.

Според Софийския градски има формално нарушение на процедурата по регистрация – всички 616 декларации за индивидуално членство не съдържат дата на подписване, като това не позволява да се установи дали декларациите са подписани в срок.

В началото на годината „Трети март“ изпрати отворено писмо до президента Румен Радев, в което го призовава да „застане начело на политическите процеси в страната“. В края на 2025 година формацията беше учредена, като тогава тя прие държавния глава за свой неформален лидер. Междувременно вече бившият президент Румен Радев на няколко пъти се разграничи от партията.

„Измамници събират пари за партия от моето име. Но знайте, че само тази, която аз лично се обявява, може да бъде считана за моя. „Движение Трети март“ и „Движение за президентска република“, както и всякакви други продукти, нямат нищо общо с мен. Онези, които се представят, че действат от моето име, са подставени лица на олигархията“, заяви Радев в края на миналата година.