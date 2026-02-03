Приходите на „Трейс Груп“ са намалели с 35.31% през четвъртото тримесечие

През четвърто тримесечие на миналата година приходите /без финансови/ на „Трейс Груп Холд“ АД са на стойност 371.22 млн. лв. и намаляват с 35,31% в сравнение със същия период на 2024 година. Това показват данниет от междинния финансов отчет на компанията.

Най-съществен дял от паричните постъпления (94%) запазват приходите по строителни договори, които са в размер на 349.86 млн. лева. Те обаче намаляват с 38,46% спрямо краоя на 2024 година. От фирмата отбелязват, че другите доходи са на стойност 20.77 млн. лв. и се увеличават с 331,48 процента. Най-съществени от тях са паричните постъпления от възстановени обезценки и провизиив размер на 15.52 млн. лева.

Разпределени по сегменти, общо 61.57% от отчетените приходи /без финансови/ са от дейността в България, 18.41% – на територията на Сърбия, 19.85% – в Румъния, а останалите 0.17% – в Чехия.

„Трейс Груп Холд“ изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура –

строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Фирмата диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите ѝ също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Разходите по икономически елементи са на стойност 357.69 млн. лв. и намаляват с 33.21%

спрямо края на 2024 година. Тук се включват разходи за суровини и материали за 75.004 млн. лв. (с 20.97% относителен дял.), които намаляват значително при 179.71 млн. лв. към декември 2024-а. С най-съществено изменение в групата са разходите за основни материали за строителство – 70.47 млн. лв. при 171.12 млн. лева. Разходите за външни услуги са на стойност 239.4 млн. лв. (с 66.93% дял) и намаляват с 20.51 на сто. В групата се включват разходи за подизпълнители на стойност 190.59 млн. лв., услуги с механизация, транспортни услуги, проектиране, геодезия, лабораторни изпитвания, застраховки и други. Разходите за заплати и осигуровки на персонала са в размер на 26.29 млн. лв. (7.35% дял.) и нарастват с 16.21% на годишна база. Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към декември е 445 души. Общо 82.92% от заетите са в България, 13.48% – в Сърбия и 3.60% – в Румъния.

Разпределени по географски признак 57.99% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, 19.32% – в Сърбия, 22.63% – в Румъния, и 0.06% – в Гърция.

Към края на миналата година са реализирани общо приходи на стойност 377.66 млн. лв. и общо разходи, без разходи за данъци, за 366.77 млн. лева. Междинният финансов резултат на „Трейс Груп Холд“ след данъци е печалба в размер на 9.81 млн. лева.

Прогнози

От компанията прогнозират понижение на приходите по договори с клиенти с 34.38% до 50.39 млн. лева в края на март тази година. Паричните постъпления по строителни договори също се планира да са по-ниски на годишна база – с 37.85% до 353.28 млн. лева.

При другите доходи – наеми на собствени активи, получени или отписани обезщетения и неустойки, очакванията на мениджърите на „Трейс груп“ са за ръст с 36.08% и да са на стойност 47.89 млн. лева.

Най-голям акционер е проф. Николай Михайлов – председател на Надзорния съвет,

който притежава 67.01% от капитала, а чрез „Галини – Н“ ЕООД контролира още 9 процента. “Трейс Груп” има в протфейла си и 0.015% обратно изкупени собствени акции. Останалите 23.975% са притежание на индивидуални инвеститори и на други фирми.

Акциите на “Трейс груп холд” се търгуват на “Българска фондова борса”. През последните дванадесет месеца котировките им лъкатушеха по ценовата стълбица, но добавяха стойност и в момента сделки се сключват при 3.42 евро един брой. А това оценява компанията на над 82 млн. евро пазарна капитализация.