Омбудсманът препоръча проверка на електроразпределителните дружества заради високите сметки за ток

Омбудсманът Велислава Делчева препоръчва на Пламен Младеновски, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков да бъдат извършени самостоятелни или съвместни проверки на електроенергийните дружества относно формирането на сметките за електроенергия за периода ноември 2025 г. – януари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Препоръките на омбудсмана Велислава Делчева са предизвикани от множество сигнали на граждани за необичайно високи сметки за електроенергия за периода декември 2025 – януари 2026 година. Тя настоява електроснабдителните дружества да осигурят възможност за разсрочено плащане на задълженията, за да се избегне спиране на тока. По данни на институцията обаче тази практика не се прилага от всички доставчици.

В подадените сигнали хората посочват, че сметките им са значително по-високи в сравнение с предишни периоди. Те изразяват и недоволство от липсата на ясна и достъпна информация за начина, по който се изчисляват дължимите суми. Гражданите настояват за намеса на институциите, проверки на електромерите и по-строг контрол върху формирането на фактурите. В много от жалбите се отбелязва и внезапно, необяснимо увеличение на отчетеното потребление.

Междувременно министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков съобщи, че от днес започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките на битовите потребители.

По думите му ще се следи дали отчетните периоди са в рамките на допустимите 30 дни, за да не се допуска обединяване на разходи за по-дълъг период, както е било в миналото. Освен това ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали услугата е предоставяна при необходимите технически параметри.

Вълна от недоволство в социалните мрежи от високите сметки за ток

През последните дни социалните мрежи са залети от публикации за изключително високите сметки за електроенергия. Оплакванията идват от различни части на страната и са свързани с фактурите за ток за месеците декември и януари.

Един от примерите е публикация на потребител във „Фейсбук“, който споделя, че досега сметките му са били между 180 и 230 лв. през лятото и около 400-500 лв. през зимата. Изненадата идва с последната фактура, която възлиза на близо 900 лв., без да има промяна в потреблението или закупуване на нови електроуреди. Потребителят изразява съмнение относно начина на формиране на сумата и заявява, че ще поиска проверка на електромера, както и подробна разбивка на начисленията.

Мненията сред недоволните потребители са различни – част от тях подозират електроразпределителните дружества в манипулации и завишено отчитане, други свързват поскъпването с въвеждането на еврото или с грешки при превалутирането, а трети отчитат, че по-високите сметки може да са резултат от студеното време и по-интензивното използване на отоплителни уреди.

В сутрешен репортаж на „Нова телевизия“ потребители също разказаха, че сметките им за ток са се увеличили двойно. Жител на Бургас показа две последователни фактури, от които се вижда рязък ръст – 104 евро (205 лв.) за декември и 206 евро (403 лв.) за януари.

От EVN посочват, че декемврийските сметки са по-високи заради многото празнични дни и свързания с това по-висок разход на енергия. Януари пък е бил по-студен от декември и повишеното потребление на ток се вижда във фактурите.