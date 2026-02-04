Кувейт търси чуждестранни компании за разработка на нови офшорни нефтени находища

Кувейт се подготвя да покани международни нефтени компании да помогнат при разработването на наскоро откритите офшорни нефтени и газови находища. Това съобщи във вторник (3 февруари) кувейтският премиер шейх Ахмад Абдула Ал-Ахмад Ал-Сабах.

Кувейтската нефтена корпорация (KPC) ще се обърне към чуждестранни компании за сътрудничество и подкрепа на Кувейтската нефтена компания при разработването на тези находища. Обявлението беше направено по време на изложението Kuwait Oil and Gas Show.

Премиерът добави, че KPC води разговори и с международни финансови институции за създаване на модел „лизинг и обратен лизинг“ за вътрешната нефтопреносна мрежа на страната. Миналата седмица се появиха съобщения, че държавата планира голям проект за разширение на средния сегмент с тръбопровод на стойност 7 милиарда долара, който ще се отвори за чуждестранни инвестиции. Целта е да се увеличи капацитетът за транспорт на нефт от находищата до експортните и преработвателните центрове, като същевременно се намали финансовото бреме върху държавата.

Министърът на петрола Тарик Ал-Руми заяви, че тази година се очаква да бъдат обявени търгове за проекта за нефтено и газово находище Durra в сътрудничество със Саудитска Арабия.

Кувейтската нефтена компания, националният оператор на един от най-големите производители в Залива и член на ОПЕК, планира да инвестира до 3.9 милиарда долара (1.2 милиарда кувейтски динара) в проучвателно сондиране до 2030 г., съобщи заместник-изпълнителният директор по проучване и сондиране Халед Ал-Мула.

Това е най-големият дългосрочен проект в историята на компанията. С него се планира да бъдат пробити и поддържани до 6193 кладенци до 2030 година.

През 2025 г. Кувейт обяви намерението си да инвестира до 50 милиарда долара, за да увеличи капацитета за добив на нефт до почти 4 милиона барела на ден в следващите пет години. Миналата година страната достигна най-високото си производство от над десетилетие – 3.2 милиона барела на ден, според министър Ал-Руми.