РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кувейт търси чуждестранни компании за разработка на нови офшорни нефтени находища

Кувейт търси чуждестранни компании за разработка на нови офшорни нефтени находища

Кувейт се подготвя да покани международни нефтени компании да помогнат при разработването на наскоро откритите офшорни нефтени и газови находища. Това съобщи във вторник (3 февруари) кувейтският премиер шейх Ахмад Абдула Ал-Ахмад Ал-Сабах.

Кувейт търси чуждестранни компании за разработка на нови офшорни нефтени находища

Кувейтската нефтена корпорация (KPC) ще се обърне към чуждестранни компании за сътрудничество и подкрепа на Кувейтската нефтена компания при разработването на тези находища. Обявлението беше направено по време на изложението Kuwait Oil and Gas Show.

кувейт нефт

Премиерът добави, че KPC води разговори и с международни финансови институции за създаване на модел „лизинг и обратен лизинг“ за вътрешната нефтопреносна мрежа на страната. Миналата седмица се появиха съобщения, че държавата планира голям проект за разширение на средния сегмент с тръбопровод на стойност 7 милиарда долара, който ще се отвори за чуждестранни инвестиции. Целта е да се увеличи капацитетът за транспорт на нефт от находищата до експортните и преработвателните центрове, като същевременно се намали финансовото бреме върху държавата.

Кувейт търси чуждестранни компании за разработка на нови офшорни нефтени находища

Министърът на петрола Тарик Ал-Руми заяви, че тази година се очаква да бъдат обявени търгове за проекта за нефтено и газово находище Durra в сътрудничество със Саудитска Арабия.

Кувейтската нефтена компания, националният оператор на един от най-големите производители в Залива и член на ОПЕК, планира да инвестира до 3.9 милиарда долара (1.2 милиарда кувейтски динара) в проучвателно сондиране до 2030 г., съобщи заместник-изпълнителният директор по проучване и сондиране Халед Ал-Мула.

Това е най-големият дългосрочен проект в историята на компанията. С него се планира да бъдат пробити и поддържани до 6193 кладенци до 2030 година.

Кувейт търси чуждестранни компании за разработка на нови офшорни нефтени находища

През 2025 г. Кувейт обяви намерението си да инвестира до 50 милиарда долара, за да увеличи капацитета за добив на нефт до почти 4 милиона барела на ден в следващите пет години. Миналата година страната достигна най-високото си производство от над десетилетие – 3.2 милиона барела на ден, според министър Ал-Руми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.