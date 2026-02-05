РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Австралия разследва като терористичен акт опит за бомбен атентат срещу протест в Пърт

Австралийските власти съобщиха, че разглеждат като терористичен акт опита за бомбено нападение срещу протест по повод националния празник на страната на 26 януари – първото подобно обвинение в щата Западна Австралия, предаде Ройтерс.

Полицията арестува 31-годишен мъж по подозрение, че е хвърлил самоделно взривно устройство в тълпа от няколко хиляди души в град Пърт. Никой не е пострадал, тъй като бомбата не е избухнала.

Според органите на реда и премиера на щата Роджър Кук заподозреният е изповядвал идеи на бялото превъзходство, а нападението е било насочено срещу аборигени – една от двете основни коренни общности в Австралия.

Ако вината бъде доказана, мъжът може да получи доживотна присъда.

Австралийският национален ден отбелязва началото на британската колонизация през 1788 г. и е официален празник, съпътстван от пикници, барбекюта и церемонии за нови граждани. В същото време той е обект на критики, особено сред коренното население, което организира протести под наслов „Ден на нашествието“.

Проучванията показват, че мнозинството австралийци са против промяна на датата на празника.

