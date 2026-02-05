Куба е готова за диалог със САЩ, но отхвърля разговори за смяна на режима

Куба е готова за „смислен диалог“ със Съединените щати, но не и да обсъжда промяна на политическата си система, заяви пред Си Ен Ен заместник-министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио.

„Не сме готови да обсъждаме нашата конституционна система, както предполагаме, че САЩ не биха обсъждали своята конституционна система, политическия си строй или икономическата си реалност“, подчерта де Косио.

Изявлението му идва дни след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че Вашингтон „би искал да види“ смяна на режима в Куба, макар и без непременно да предприема действия за това. В същото време администрацията на Тръмп засилва икономическия натиск върху острова, опитвайки се да прекъсне доставките на петрол.

Миналата седмица Съединените щати заплашиха с мита държави, които изнасят петрол за Куба.

Вашингтон твърди, че Хавана представлява „извънредна заплаха“ заради сближаването си с „враждебни страни и злонамерени играчи“, както и заради допускането на техни военни и разузнавателни структури.

Де Косио отхвърли тези обвинения. „Куба не представлява заплаха за Съединените щати. Тя не е агресивна, не е враждебна, не укрива терористи и не спонсорира тероризъм“.

Той призова Вашингтон да смекчи кампанията на натиск, която според него вече нанася сериозни щети на страната. Властите в Хавана посочват американските санкции като основна причина за кризата в енергийния сектор, макар критиците да отбелязват и недостатъчните инвестиции в инфраструктура.